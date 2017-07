- Hersteller NCR hat die Geschäftsführung seiner deutschen GmbH neu aufgestellt und Dr. Konstantin Koenigs, Thomas Hertrich sowie Klaus Giljohann zu Geschäftsführern berufen. von Thomas Kletschke

Mit dem Ausbau der Geschäftsführung will NCR der großen Bandbreite der Geschäftsbereiche und -tätigkeiten in Deutschland Rechnung tragen. Die neuen Rollen in der Leitung der Landesgesellschaft wurden mit langjährigen Mitarbeitern besetzt, die NCR sowie die Kultur, Vision und strategischen Ziele des Konzerns genau kennen.

Dr. Konstantin Koenigs wird als Geschäftsführer Sales & Marketing auch Vorsitzender der Geschäftsführung. Koenigs ist als Mitglied der globalen Industry Solutions Group verantwortlich für die Vermarktungsstrategie der Financial Services-Sparte von NCR. Er ist bereits seit 1989 in verschiedenen lokalen, europäischen und globalen Funktionen bei NCR tätig.

Thomas Hertrich wird sich als Geschäftsführer Finanzen unter anderem um die handels- und steuerrechtlichen Belange der Gesellschaft, sowie um die strategische Einbindung der NCR GmbH in den NCR-Konzern kümmern. Er ist seit 1983 im Unternehmen und ist als Tax Director für Europa & APAC tätig.

Klaus Giljohann vertritt als Geschäftsführer die Bereiche Professional Services sowie Software Integration und kümmert sich um Belange rund um die Niederlassung in Augsburg. Er ist seit 1997 bei NCR und treibt als Vice President des Professional Services Teams für Financial Services in Europa die Umsetzung der globalen Software-Strategie der NCR im Banken-Umfeld voran.