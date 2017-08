- Digital Signage-Spezialist Oruvision hat an vier Standorten in ganz Österreich insgesamt neun Systeme in Reisebüros und Reisezentren installiert. von Thomas Kletschke

Mit neuen Aufträgen konnte Oruvision in den vergangenen Wochen punkten. Das auf Digital Signage in Reisebüros und Bahn-Centern spezialisierte Unternehmen hat für neue sowie bestehende Kunden an Standorten in drei Bundesländern Digital Signage-Systeme installiert.

In Wien nutzt nun auch das ÖBB Reisebüro im Westbahnhof ein entsprechendes System. An dem Standort, den täglich rund 43.000 Pendler nutzen, wurden fünf Screens installiert. Neukunde Columbus Schenker Reisen in Tirols Landeshauptstadt Innsbruck wurde mit zwei Screens ausgestattet.

Im Bundesland Vorarlberg setzen zwei Kunden auf Systeme von Oruvision: Nachbaur Reisen – langjähriger Kunde – hat in seinem Reisebüro in Dornbirn nun einen Screen in Betrieb genommen. Auch Loacker in Götzis setzt auf die Ansprache seiner Kunden durch ein Display.