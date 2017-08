- Sie sind die klein-formatigen – aber eben nicht kleinen – Könige der Displayindustrie: Hersteller von Electronic Shelf Labels. Eine aktuelle Prognose für den ESL-Markt geht von großen Wachstumsraten aus. von Thomas Kletschke

Innerhalb von vier Jahren soll der regionale Markt für ESL in den USA stark wachsen. Davon gehen zumindest die Marktforscher von Research and Markets aus. Im aktuellen Report „Electronic Shelf Labels Market in the US 2017-2021“ prognostizieren sie eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 20,4%, die zwischen 2017 und 2021 erreicht werden soll.

Nachgefragt werden vor allem intelligente Smart ESLs. Diese ermöglichen es Einzelhändlern, mehr Daten zu nutzen oder auszuspielen. Neben reinen Preisinformationen können dann Werbebotschaften, Promotionsrabatte oder Bestandsinformationen angezeigt werden.

Besonders ESLs, die mit QR oder NFC arbeiten, werden dem Bericht zufolge stark gefragt sein. Entsprechende Screens können Kunden beispielsweise auf Websites weiterleiten, für Online-Marketing-Kampagnen und Social-Media-Verknüpfungen genutzt werden. Auch für Gamification gibt es Einsätze. In Europa nutzte beispielsweise die Einzelhandelskette Carrefour einen entsprechend verspielten Einsatz (vgl. Aufmacherbild).