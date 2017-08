- Bei Videro läuft das Geschäft in Nordamerika, Australien und hierzulande gut. Jetzt hat die Videro AG neben CEO Johannes Büld mit André Brinkmöller einen weiteren CEO an Bord. von Thomas Kletschke

Der bisherige Sales Director Brinkmöller ergänzt die Leitung des Gronauer Digital Signage-Spezialisten: Mit Wirkung zum 1. Juli 2017 hat die Videro AG André Brinkmöller in den Vorstand des weltweit tätigen Dienstleisters für digitale Kommunikation berufen. Er ergänzt somit das Leitungsorgan des Gronauer Technologieanbieters neben Gründer und Vorstandsvorsitzendem Johannes Büld. Der studierte Betriebswirt Brinkmöller war seit 2013 im Unternehmen als Sales Director tätig.

Die Zeichen stehen bei der Videro AG seit längerer Zeit auf Expansion und Wachstum und so liegen auch die Schwerpunkte des neuen Vorstandsmitglieds im Auf- und Ausbau des Vertriebs, insbesondere auf dem europäischen Markt.

In der neuen Funktion als Vorstandsmitglied verantwortet André Brinkmöller die Bereiche Marketing, Sales und Business Development und kümmert sich hier, mit dem neu formierten Bereich Marketing und Kommunikation, um die Erschließung neuer Geschäftsfelder und Kundengruppen. Im Fokus für das aktuelle Kalenderjahr stehe zudem die Entwicklung neuer Partnerprogramme, so das Unternehmen.

Johannes Büld über die Personalentscheidung: „Die Videro AG befindet sich in einem spannenden Entwicklungsstadium und da benötigen wir kompetente Führung, ein engagiertes Team und frische Konzepte. Für all das steht André Brinkmöller. Er hat in den letzten Jahren bewiesen, wie wertvoll er für unser Unternehmen und unsere Kunden ist.“

Brinkmöller verfügt über langjährige Erfahrung im Auf- und Ausbau von Vertriebsnetzwerken, die er in seinen früheren beruflichen Stationen als Vertriebs- und Logistikleiter sowie als Geschäftsführer erwerben konnte.

„Die Videro AG steht für Innovation und Kundennähe in einem hoch-technologischen Geschäftsbereich. Wir stellen uns jeder Herausforderung, wie komplex sie auch erscheinen mag“, so Brinkmöller. „Es ist äußerst inspirierend und spannend, sich in dieses Unternehmen einbringen zu können und ich freue mich, hier noch mehr Verantwortung übernehmen zu können.“