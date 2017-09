- Um seine Qualitätswerkzeuge am Point of Sale ansprechend zu präsentieren und den Absatz zu fördern, setzt Hersteller STUBAI auf ein digitales Shop-in-Shop-System mit Multichannel-Funktionen. von Thomas Kletschke

Auf mehr als 100 Jahre Erfahrung kann der im Stubaital in Tirol ansässige Werkzeughersteller STUBAI zurückblicken. Mehrere 1.000 Tonnen Stahl pro Jahr werden von ihm unter anderem zu hochwertigen Bau-, Berg- und Flugsportartikeln verarbeitet. Mit einem neuen Shop-in-Shop-System wagt STUBAI jetzt den Sprung in die digitale Zukunft.

Peakmedia, österreichischer Spezialist im Bereich Digital Signage, setzte für STUBAI ein maßgeschneidertes Shop-in-Shop-Konzept um. Ziel der Installation: Verkaufsförderung am Point of Sale. Bewegte Bilder auf der speziell angefertigten STUBAI 43″ Indoorstele fangen die Aufmerksamkeit des Kunden ein, emotionale Inhalte und themenbezogene Produktinformationen regen zum Kauf an.

Die Stele nutzt als Verkleidung einen schmalen Rahmen aus Stahlblech. Die Installation fungiert als aktiver, virtueller Verkäufer und erweitert die Verkaufsfläche zu Multichannel-Stores: Ist ein bestimmtes Modell eines Produkts nicht in der gewünschten Ausführung in der Filiale erhältlich, kann der Kunde den Artikel auf dem Display begutachten. Und mit wenigen Klicks kann er ihn dann in die entsprechende Filiale oder zu sich nach Hause bestellen.