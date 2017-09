- Der Schweizer Gastronom Lee Fish Group setzt nun auf digitale Bewegtbild-Kommunikation über Large-Format-Displays sowie via Small Signage. Damit wird das eigene Gastro-Konzept aufgewertet. von Thomas Kletschke

Digitale Technik unterhält, visualisiert und ist auch bei Restaurantbetreibern und ihren Gästen gefragter denn je. Auch die Lee Fish Group – einer der größten Fisch-Importeure Europas – macht sich die Wirkung von Display-Lösungen zunutze und präsentiert mit vernetzten Digital Signage-Lösungen topaktuell, unterhaltsam und appetitlich ihre Delikatessen.

Die Filiale der Lee Fish Group in Sihlbrugg im Kanton Zug, bekannt unter dem Namen „El Pescador“, bringt ein Bistro, ein Take Away und eine Eventlocation inklusive Kochstudio unter einem Dach zusammen. Hier kaufen die Gäste ein, schauen beim erlebnisreichen Live-Cooking erfahrenen Show-Köchen über die Schulter und lernen selbst zu kochen wie Profis. Dabei werden auf interaktive Weise komplette Gourmet-Menüs via Public Displays und Tablets gekocht.

Für die moderne technische Ausstattung wurde in Zusammenarbeit mit dem Systemintegrator ARP und Value Added Distributor Littlebit Technology eine flexibel erweiterbare Digital Signage-Lösung entwickelt. Das Konzept gewährt in Sachen Qualität, Kompetenz und Verarbeitung tiefe Einblicke hinter die Kulissen des Fischhauses.

Das Digital Signage-Konzept zeigt viele Facetten: Zum einen begrüßen im Treppenhaus drei All-in-One Touchdisplays von Aopen die Gäste und erleichtern als Informations- und Wegleitsysteme die Orientierung in den Räumlichkeiten. Zum anderen ist im Kochstudio ein 55″ NEC Display mit drei Videokameras zu Show-Zwecken installiert.

Wer hier kocht, greift zum Tablet. Denn beim Kochen fungieren Samsung Tablets als digitales Kochbuch und leiten die Kurs-Teilnehmer Schritt für Schritt durch die Rezepte. Zu guter Letzt versorgt ein Touch-Display im Fish Shop die Kunden interaktiv mit Informationen rund um das Fischangebot, die Fischerei und inspiriert zu neuen Kochideen.