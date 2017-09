- Mit Touchdisplays des britischen Herstellers Clevertouch hat Distributor Kindermann nun sein Portfolio vergrößert. von Thomas Kletschke

Kindermann, der deutsche Anbieter von Konferenz- und Präsentationstechnik, kündigte nun eine Zusammenarbeit mit Clevertouch an. Clevertouch mit Sitz in England ist einer der Produzenten von Touchdisplays. Die Range interaktiver Screens umfasst die drei Serien V, Plus und Pro: