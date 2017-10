- Die gemeinsam am Markt auftretenden Unternehmen des Vereins AV-Solution Partner und Epson haben nun eine Kooperation vereinbart. Ab jetzt ist der Hersteller der 21. Preferred Partner. Für die Zukunft sind gemeinsame Aktionen geplant. Auf der ISE 2018 wird die Kooperation ebenfalls eine Rolle spielen. von Thomas Kletschke

Im kommenden Jahr feiern die unter dem Dach des AV-Solution Partner e. V. auftretenden Systemhäuser und AV-Spezialisten ihr Zehnjähriges. Das wird auch auf der ISE 2018 ein Thema sein, wenn die AV-Solution Partner ihr zehntes AV-Fachsymposium veranstalten, dass unter dem Motto „Sehen – Hören – Leiten – Analoge Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung“ stehen wird.

Auf dem Programm stehen Keynotes von Canon, Crestron und NEC, geführte Messerundgänge zu den wichtigsten AV-Herstellern sowie eine Abendveranstaltung, die von Epson gesponsert wird. Seit Anfang Oktober 2017 ist Epson der nun 21. Preferred Partner. Damit reiht er sich ein in die Riege der Hersteller AMX by Harmann, beyerdynamic, Bose, Canon, Crestron, easescreen, Fohhn, Kern & Stelly, Kramer, Legamaster, NEC, Panasonic, PrintScreenMedia, prodyTel, publitec, Sharp, Shure, Sony, syscomtec und Yamaha.

Jetzt haben Epson und die AV-Solution Partner eine Kooperation vereinbart. Ein wesentliches Element des Partner-Status ist die Realisierung gemeinsamer Aktionen wie Roadshows, Tagungen, Trainings und weiterer Maßnahmen. Als erste konkrete Maßnahme beteiligt sich Epson am Fachsymposium der AV-Solution Partner auf der Integrated Systems Europe in Amsterdam (8. und 9. Februar 2018). Ein zusätzliches Ziel der Kooperation ist es, Projektionslösungen von Epson in den Projekten der Mitgliedunternehmen von AV-Solution Partner stärker zu integrieren. Als erste konkrete Aktion der neuen Partnerschaft ist zudem eine Roadshow geplant, auf der interessierten Besuchern ein breites Portfolio leistungsfähiger Projektionslösungen präsentiert wird.