- Bei der ICT AG findet nach mehr als 30 Jahren ein Generationswechsel statt. Im Rahmen eines Management Buyouts übernehmen die beiden Vorstände zusammen mit dem Stuttgarter Mittelstandsinvestor BWK den LED-Spezialisten aus Baden Württemberg. von Thomas Kletschke

Die ICT AG zählt zu den bedeutenden Medientechnikanbietern in Deutschland und Pionier in neuen Technologien. Das Ingenieursunternehmen von der Schwäbischen Alb ist insbesondere für LED Technologie und spektakuläre Leuchtturmprojekte auf Messeständen und Ausstellungen bekannt. Auch mit eigens importierten Plasma Videowall Displays setzte man als einer der ersten Anbieter in Europa auf steglose digitale Fläche, lange bevor NEC, Samsung oder LG den Videowall-Markt für sich entdeckten.

Am 13. Oktober 2017 wurde der Kaufvertrag über den Erwerb aller Anteile geschlossen. Die Übertragung der Anteile erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2017. Neue Anteilseigner sind die Vorstände Christian Pusch und Erik Wolff mit je 15% und die BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft aus Stuttgart mit 70%.

Der Vorstand mit Christian Pusch und Erik Wolff bleibt unverändert. Weitere Mitglieder der Geschäftsleitung sind Volker Munderich, Simon Ritter, Jan Christiani, Angelo Roumeliotis und Alexander Bommel.

„Das Management und die Altaktionäre sehen in der BWK den idealen Partner bei der Gestaltung der Unternehmensnachfolge. Es war ausdrücklicher Wille aller Beteiligten, das Unternehmen in eine Gesellschafterstruktur zu überführen, die der Region Stuttgart und damit dem Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig verbunden bleibt.“

Die BWK versteht sich als institutioneller Familiengesellschafter und als Marktführer für langfristige Eigenkapitallösungen für den Mittelstand. Die Stuttgarter Beteiligungsgesellschaft ist neben der ICT auch an Bechtle in Neckarsulm, Mahle Behr in Stuttgart oder Trumpf in Ditzingen beteiligt.

In den letzten drei Jahrzehnten hat die ICT eine große Wandlung unternommen: