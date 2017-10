- MultiQ übernimmt vom schwedischen Systemintegrator Cygate dessen Digital Signage-Sparte samt dem Geschäft mit Konfereznraumlösungen. von Thomas Kletschke

Der bereits 1988 gegründete schwedische Hersteller MultiQ hat erneut zugekauft. Nachdem MultiQ im Jahr 2015 den dänischen Digital Signage-Experten Mermaid gekauft hatte, steht nun die Integration des DS-Geschäfts von Cygate an. Der Systemintegrator Cygate gehört zum schwedischen Telekommunikationsunternehmen Telia.

Nun wird Cygates Digital Media Distribution (DMD) an MultiQ verkauft. Der jährliche Umsatz von DMD liegt bei etwa 15 Millionen bis 20 Millionen Schwedischen Kronen – umgerechnet derzeit also 1,55 Millionen bis 2,07 Millionen Euro. Ab dem Jahr 2018 werden sich die Effekte aus der Übernahme in den Zahlen von MultiQ zeigen.