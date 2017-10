- Nexgen smart instore hat eine Stellenanzeige im invidis-Stellenmarkt veröffentlicht. Für den Standort Berlin oder Karlsruhe wird ein Business Development Manager (w/m) gesucht. von Thomas Kletschke

Die Stellenanzeige lautet wie folgt:

Nexgen ist der Lösungspartner für die Digitalisierung am Point of Sale. Bei der Planung einer Digital Signage-Anwendung sind wir die Richtigen. Wir sind zu Hause in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir betreuen große, international aufgestellte Händler und Retailer. Über 5.000 PoS-Systeme im Digital Signage-Bereich wie Kassen und Displays haben wir derzeit in Wartung beziehungsweise in Bestandskunden-Installationen.

Wir stellen ein.

Business Development Manager (w/m)

am Standort Berlin oder Karlsruhe

Folgende Aufgaben erwarten Sie:

Sie sind verantwortlich für die Gewinnung neuer Kunden

im DACH-Gebiet

im DACH-Gebiet Eine langfristige Betreuung unserer Key Accounts

Aufbau neuer Geschäftsbereiche und Kundensegmente

Projektmanagementverantwortung

Mitarbeiterführung

Erstellen von P&R Rechnungen

Unsere Anforderungen an Sie:

Abgeschlossenes BWL- oder EDV-bezogenes Studium mit mind. 2 Jahren Berufserfahrung in der IT-Branche, optimalerweise in der Digital Signage-Branche

Alternativ eine kaufmännische Berufsausbildung mit mind. 5 Jahren Berufserfahrung in der IT-Branche, optimalerweise in der Digital Signage-Branche

Erfahrungen im Projektmanagement von digitalen Projekten

Eine schnelle Auffassungsgabe, Verhandlungsgeschick, hohe Eigenmotivation und unternehmerisches Denken

Eine serviceorientierte, gewinnende und technisch interessierte Persönlichkeit

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir bieten Ihnen:

Zusammenarbeit in einem dynamischen Team

Gestalterischen Freiraum zur kreativen Nutzung von Ideen

Eine junge und innovative Branche

Interessante Projekte mit großen namhaften Unternehmen im DACH-Gebiet

Aufstiegsmöglichkeiten mit Personalverantwortung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? – Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an bewerbung@nexgen-si.de zu Händen von Frau Becker.

Sollten Sie Fragen haben, beantworten wir Ihnen diese gerne unter +49 721 91 567 107.

Weitere Informationen zu NEXGEN smart instore finden Sie auf unserer Website www.nexgen-si.de oder auf facebook.com/nexgensi.de.

Hier finden Sie die Stellenausschreibung als PDF.