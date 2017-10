- Um Gäste besser und ansprechend informieren zu können setzt der Tourismusverband in Kiefersfelden auf Digital Signage in Innen- und Außenbereichen. von Thomas Kletschke

Das oberbayerische Kiefersfelden liegt in einer touristisch geprägten Berg- und Ferienregion in den Alpen. Nahe der der deutsch-österreichischen Grenze will der Tourismusverband des 7.000 Einwohner großen Luftkurorts die Urlaubsgäste zeitnah, umfassend und ansprechend informieren.

Da das TVB-Büro vor Ort in das Gebäude des Hallenbads Innsola umzog, wurde der Eingangsbereich neu gestaltet. Das Projekt wurde von Peakmedia umgesetzt. Large-Format-Displays zeigen dort Veranstaltungen aus der Region an, informieren über das aktuelle Wetter und machen mit Panoramaaufnahmen Lust auf mehr. Ein höhenverstellbarer Touchscreen hilft den Gästen zudem bei der Unterkunftssuche.

Ein 75″ LFD im Eingangsbereich wurde in ein speziell angefertigtes Outdoor-Gehäuse eingepasst. Dieses wurde von der Firma MB Stock produziert und zusammen mit der Firma Pichler verbaut. Darauf wird ausschließlich Eigenwerbung des TVB Kiefersfelden angezeigt.

Im Vorraum befinden sich 2x doppelquer montierte 48″ Screens. Auf diesen wird Fremd- und Eigenwerbung ausgespielt. Hinzu kommt der 40″ Touchscreen, der vertikal ausgerichtet ist. Das höhenverstellbare Modell ist barrierefrei. Auch der Innenraum nutzt Digital Signage: Im Büro des TVB befinden sich 2x doppelquer montierte 48″ Screens. Als Content wird hier Eigenwerbung ausgespielt.