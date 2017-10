- Hersteller ekiosk aus Dresden ist Spezialist für interaktive Systeme. Planung, Konstruktion und Bau finden in Deutschland statt. Das Unternehmen ist auch im invidis Digital Signage & Digital-out-of-Home Anbieterverzeichnis eingetragen. von Thomas Kletschke

Seit der Gründung im Jahr 2003 hat sich ekiosk aus Dresden zu einem führenden Hersteller von interaktiven Informationssystemen und Kiosk-Lösungen entwickelt. Der Hersteller designt, konzipiert, konstruiert und produziert an zwei Standorten in Deutschland. Zum Team an diesen Standorten gehörem Konstrukteure, Software-Entwickler, Ingenieure, Assemblierer und andere Spezialisten. Von der Planung und Konzeption über die Realisierung bis hin zum Betrieb und Service der Systeme reichen die Dienstleistungen.

Zu den Projekten, an denen ekiosk beteiligt war oder ist gehören Umsetzungen für sehr unterschiedliche Branchen. So setzt beispielsweise die Einzelhandelskette Globus auf interaktive Stelen des Herstellers. Von diesen wurden 75 Stück installiert. Die mit Touchdisplays ausgestatteten Lösungen werden beispielsweise als Produktfinder im Ladengeschäft genutzt. Für Getränke Hoffmann wurden 260 Digital Signage-Stelen geliefert, die als digitale Produktberater mit Barcodescanner und Drucker im Einsatz sind.

Im Bereich Gesundheitswesen ist ekiosk mit einer Lösung auch in Norwegen im Einsatz: Im Hersbt 2016 weihte der damalige norwegische Gesundheitsminister Bent Høie Europas erstes Patienten-Selbst-Service-System für Check-In / Check-Out sowie Bezahlung ein. Zum Einsatz kommt dort das Infoterminal Sachmet in Verbindung mit einer elektrischen Höhenverstellung, um die barrierefreie Nutzung durch Rollstuhlfahrer zu ermöglichen. Zum System gehören zudem ein Barcode-Leser sowie Bezahl-Komponenten.