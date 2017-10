- ATM-Experte und Hersteller Diebold Nixdorf hat Devon R. Watson zum Vice President, Chief Marketing Officer ernannt. von Thomas Kletschke

Watson stieß im Jahr 2012 zu Diebold Inc. Zuletzt war er bei Diebold Nixdorf als Vice President, Software Strategy and Operations tätig. Bevor Watson zu Diebold kam, war er in den Bereichen Software, Cloud-basierte Services und Software-as-a-Service (SaaS) aktiv. Watson war Mitbegründer eines SaaS-Analytics-Start-ups.

Nun ist Devon R. Watson Vice President, Chief Marketing Officer bei Diebold Nixdorf. In dieser neu geschaffenen Position wird Watson – erfahren in Strategie- und Geschäftsentwicklung – die globalen Marketingaktivitäten und -strategien des Unternehmens leiten. Watson berichtet an Andy W. Mattes, President and Chief Executive Officer.