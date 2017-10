- Martin Hümmecke, seit 20 Jahren bei Ingram Micro, steigt bei dem Distributor weiter auf und verantwortet ab sofort als Director den Bereich Specialty Solutions der Ingram Micro Distribution GmbH. von Thomas Kletschke

Mit dieser neu geschaffenen Position trägt Ingram Micro der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung, um insbesondere IoT-Projekte schneller und effizienter umzusetzen. Neben dem Data Capture/ PoS-Team werden künftig auch die Lösungsbereiche Energy Saving Technologies, Physical Security sowie Unified Communication & Collaboration (UCC) direkt an Martin Hümmecke berichten.

Wesentliches Merkmal des digitalen Wandels ist die rasch voranschreitende Verschmelzung von IT mit bisher analog geprägten Wirtschaftssektoren. „Unsere technologische Zukunft hat längst begonnen und mittelfristig wird das Internet of Things (IoT) maßgeblich unseren Alltag bestimmen“, sagt Martin Hümmecke, Ingram Micros neuer Director Specialty Solutions Germany. Unter seiner Leitung hat das Data Capture/ PoS-Team aus Wallenhorst bereits einige IoT-Projekte erfolgreich in Zusammenarbeit mit Kunden und Herstellern umgesetzt. „Durch die zunehmende Digitalisierung werden Produkte für verschiedene Endkundenmärkte oft aus den unterschiedlichen Lösungsbereichen kombiniert. Ein plakatives Beispiel ist die Ausstattung des Point of Sale mit Sicherheitskameras, deren aufgenommene Daten über ein leistungsfähiges Netzwerk zur Speicherung und Analyse weitergeleitet werden. Oder auch umgekehrt der Einsatz von Scanning-Lösungen und Identifikationssystemen im Physical Security-Umfeld“, erklärt Hümmecke.

Für Klaus Donath, Executive Director Value bei Ingram Micro, war die Besetzung der neu geschaffenen Position aus den eigenen Reihen daher schnell klar: „Martin Hümmecke ist ein vielfältig erfahrener Manager und hat sich insbesondere im Aufbau neuer, innovativer Geschäftsfelder verdient gemacht. Gepaart mit seinem Unternehmergeist bringt er genau die richtigen Voraussetzungen mit, um den strategisch wichtigen Bereich Specialty Solutions voranzutreiben.“

Martin Hümmecke ist ein bekanntes Gesicht bei Ingram Micro. Der Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik startete seine Karriere bei dem Distributor im September 1997 in der Vertriebsniederlassung Lippstadt, deren Leitung er rund zwölf Jahre innehatte. Als Senior Manager Business Channel Sales führte er von 2001 bis 2010 zudem verschiedene deutschlandweite Projektteams im Bereich Kundenanalyse und -entwicklung. Seit 2010 steht er als Senior Country Manager dem Data Capture/ PoS-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. In seiner neuen Funktion als Director Specialty Solutions Germany übernimmt er zudem die Gesamtverantwortung für die Themen Energy Saving Technologies, Physical Security sowie Unified Communication & Collaboration bei Ingram Micro in Deutschland.