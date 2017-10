- Markus Härtner ist neuer Vertriebsleiter für die Financial Services Sparte von NCR in Nordeuropa sowie Deutschland und der Schweiz. Er ist für die Vermarktung der Hard- und Softwarelösungen sowie Serviceleistungen für Banken, Finanzinstitute und Payment-Dienstleister in seiner Region zuständig. von Thomas Kletschke

Der Fokus liegt dabei auf innovativen Lösungen für die Filialtransformation, Betrugserkennung und Zahlungsabwicklung.

Markus Härtner verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb von IT- und Cloudlösungen für Unternehmen aus unterschiedlichen Industrien, unter anderem der Finanzbranche. NCR erwirtschaftet heute bereits ein Drittel seines Umsatzes weltweit mit Software und Cloudlösungen.

„Digitalisierung ist der Schlüssel zu Transformation und der Integration von Vertriebskanälen. Befeuert durch das Internet der Dinge, mobile Endgeräte, Cloud-Dienste und Big Data stecken darin bisher unerreichte Möglichkeiten für strategische, ganzheitliche Lösungen und horizontales Wachstum“, sagt Diego Navarrete, Vice President Europe für Financial Services bei NCR. „Mit seiner langjährigen Erfahrung wird Markus Härtner unsere Kunden dabei unterstützen, ihre digitale Transformation mit unseren innovativen Lösungen voranzutreiben.“

Zuletzt war Markus Härtner Vice President für die DACH-Region bei F5 Networks und davor als Vice President Sales für die DACH-Region sowie General Manager von Avaya in Deutschland tätig.