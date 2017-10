- Mit einer neuen Technologie hat Osram Opto Semiconductors die weltweit erste Hybrid-LED entwickelt. Sie ermöglicht intelligent ansteuerbare LEDs. von Thomas Kletschke

Künftig können LED-Scheinwerfer mit 1.000 einzeln ansteuerbaren LEDs auf den Markt kommen. Möglich macht das eine Neuentwicklung einer Hybrid-LED, die der Hersteller zunächst für den vertikalen Markt Automotive entwickelt hat. Der von Osram Opto Semiconductors entwickelte Prototyp der Eviyos ist die weltweit erste Hybrid-LED. Hochauflösende und intelligent ansteuerbaren LED werden damit ermöglicht. Die entsprechenden Leuchtpunkte werden bei Gegenverkehr automatisch abgeschaltet, damit der Fahrer des entgegenkommenden Autos nicht geblendet wird.

Die Eviyos basiert auf dem im Herbst 2016 abgeschlossenen Forschungsprojekt µAFS, an dem verschiedene Partner aus dem Industriebereich unter der Koordination von Osram Opto Semiconductors beteiligt waren. Der Prototyp kombiniert zwei Technologien in einem Bauteil: den lichtemittierenden Chip und die Ansteuerelektronik für die einzelnen Pixel. Durch diese Verbindung finden die 1.024 p der Eviyos inklusive Treiber auf ca. 4 mm x 4 mm Platz. Die Lichtquelle hat pro Pixel eine minimale Lichtstärke von 3 lm bei 11 mA. Erste Prototypen demonstrierten bereits mehr als 4,6 lm pro Pixel. Kunden können die Anzahl der Hybrid-LED in der Anwendung variieren und mit herkömmlichen LED ergänzen, je nachdem welche Anforderungen erfüllt werden sollen.

„Der nächste Schritt hin zur Serienreife ist damit gemacht“, so Thomas Christl, Marketing Manager bei Osram Opto Semiconductors. Bei ihrer geplanten Markteinführung Anfang 2020 soll die Eviyos eine eigene Produktfamilie mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bilden. Neben intelligenten Scheinwerfern sind andere Einsatzbereiche mit intelligenter Ansteuerung und gezielter Lichtsteuerung denkbar.

Neben ihren kompakten Abmessungen und ihrer Leistungsfähigkeit ist die Eviyos durch die präzise Ansteuerung und Dimmbarkeit der einzelnen Pixel äußerst energieeffizient. Es leuchten immer nur die Lichtpunkte, die gerade benötigt werden.