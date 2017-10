- Hersteller ViewSonic bringt mit dem VX4380-4K einen 43″-Monitor mit 4K UHD-Auflösung und 10-Bit-Panel für den Einsatz im Büro auf den Markt. von Thomas Kletschke

Das neue Modell kommt in einem für Office-Monitore ungewöhnlich großen Format daher – was es als Ersatz für 2x 27″-Aufbauten interessant macht (42,5″ sichtbare Bilddiagonale). Zudem können auf der großen Panel-Fläche auch in sehr hoher Auflösung Inhalte dargestellt werden, ohne dass das Problem „sehr scharf aber verdammt klein“ auftritt.

Der VX4380-4K hat ein 16:9-Format, löst mit (3.840 x 2.160 p) auf und erreicht eine Luminanz von 350 cd/m². Das native Kontrastverhältnis des 649 Euro (UVP) teuren Monitors liegt bei 1.100:1 für kristallklare Bilder. Ausgestattet mit SuperClear IPS-Technologie erreicht der Screen Betrachtungswinkel von bis zu 178° (hor. / vert.). Das Display arbeitet mit einer 10 Bit-Farbverarbeitung. Der Farbraum NTSC wird zu 72% abgedeckt.

Ein Picture-In-Picture- sowie ein Picture-By-Picture-Modus ermöglichen es, Multitasking-Funktionen zu erweitern. Zwei integrierte 7 Watt-Lautsprecher sorgen für die Audio-Ausgabe. Als Schnittstellen sind 2x HDMI, DisplayPort ( 1x In, 1x Out), Mini-DisplayPort und 4x USB 3.0 vorhanden. Darüber hinaus stellt das Modell über USB 3.1 (Typ-C) Windows- und Mac-OS-Benutzern gleichermaßen eine benutzerfreundliche Möglichkeit zur Energieverwaltung, Datenübertragung sowie Audio- und Videowiedergabe zur Verfügung.

Die Daisy-Chain-Funktion und das schmale Rahmendesign ermöglichen das praktische Durchleiten des Inputs über mehrere Geräte hinweg, wodurch sich Multi-Monitor-Setups realisieren lassen. Für ein angenehmes Seherlebnis sorgen die Kombination aus Flicker-Free-Technologie und Blaulichtfilter, die die Augen auch bei längeren Arbeiten vor Ermüdung und Überbeanspruchung schützen.