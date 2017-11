- Hersteller Samsung führt nun die erstmals Anfang 2017 präsentierten QLED Signage Screens im DACH-Markt ein. von Thomas Kletschke

Nach der Produktvorstellung auf der ISE 2017 ist das QLED Signage Display QHH von Samsung nun ab sofort erhältlich. Die erstmals in ein Signage Display integrierte QLED-Technologie ermöglicht eine breite Farbraumabdeckung von fast 100% im DCI-P3 Farbraum – das entspricht einer Milliarde Farben. Kombiniert mit einer 4K UHD-Auflösung und HDR10 können die QHH Displays ein realitätsnahes Bild darstellen. Inhalte können durch die MagicInfo S5 Software zentral verwaltet und individuell angepasst werden. Die Geräte sind dank Pivot-Modus sowohl im Quer- als auch im Hochformat einsetzbar.

Das Modell ist als 55″ Screen und als 65″ Screen lieferbar. Durch die Kompatibilität mit HDR+ und HDR10 entspricht das Abspielen der Inhalte den ultra-HDR Richtlinien und bietet dem Betrachter ein möglichst klares und kontrastreiches Bild mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.500 cd/m².

Adressiert werden Anwendungen wie in Flagship Stores. „Im Retail geht der Trend von der reinen Warenpräsentation hin zu Ladenräumen als Erlebniswelten, in denen Produkte entsprechend inszeniert werden“, hat Martin Groß beobachtet, Head of Product Marketing IT Display bei Samsung Electronics GmbH.

Inhalte lassen sich über das Tizen 3.0-Betriebssystems und die MagicInfo S5 Software steuern. Mit der fünften Generation der SMART Signage Platform (SSSP 5.0) sowie dem Tizen 3.0 Betriebssystem bietet das QHH Display eine starke Wiedergabeperformance und hohen Anwenderkomfort. Zusätzlich grenzt die integrierte Sicherheitsstruktur den Datenzugang auf eine limitierte Anzahl an Anwendern ein. Damit eignet sich der Screen auch für die Kommunikation von sensiblen Inhalten, wie etwa in Behörden oder im Finanzbereich. Inhalte können über die MagicInfo S5 Software zentral gesteuert, verwaltet und überwacht und somit individuell an die Zielgruppe angepasst werden. Das QHH-Display ist für den 16/7-Betrieb ausgelegt.

Der Rahmen des Displays ist 2,6 mm schmal. Eine lückenlose Montage-Vorrichtung macht eine Integration des Displays in unterschiedlichen Umgebungen möglich.