- Distributor MEDIUM und Promethean haben eine Kooperation vereinbart. MEDIUMs Fachhandelspartner haben damit nun Zugriff auf das komplette Produktportfolio des Technologie-Anbieters für moderne und interaktive Klassenzimmer-Lösungen. von Thomas Kletschke

Hersteller Promethean entwickelt Lösungen für das moderne digitale Klassenzimmer und ist sehr stark im Bildungssegment positioniert. Das Unternehmen ist auf Softwarelösungen, interaktive LCD Screens, interaktive Whiteboard Systeme und interaktive Tische sowie Zubehör und kabellose Präsentationssysteme spezialisiert.

Hartmut Becker, Head of Central Europe bei Promethean, über die Kooperation: „Mit MEDIUM hat Promethean Zugriff auf hohe AV- und IT-Fachkompetenz und auf ein neues starkes Reseller-Netzwerk. Zudem ergeben sich mit MEDIUM als ALSO-Tochterunternehmen hervorragende Synergien für die Zusammenarbeit, da Promethean neue Märkte, wie den IT-Channel, erschließen will.

Promethean ist ein global tätiges Unternehmen im Bildungssektor, das die Lernproduktivität durch die Entwicklung, Integration und Umsetzung innovativer Lernumgebungen des 21. Jahrhunderts verbessert. Das Unternehmen hat seine Zentrale in Seattle, USA, und ist in Deutschland in Essen vertreten. Promethean ist Mitglied der Unternehmensgruppe NetDragon Websoft, Inc. (HKSE:0777).