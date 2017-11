- In diesem Monat startete Andreas Urbach als Head of Product Marketing Home Entertainment bei LG Electronics. von Thomas Kletschke

LG Electronics (LG) hat mit Andreas Urbach Mitte November das deutsche Produktmarketing-Team im Bereich Home Entertainment komplettiert. In seiner neuen Rolle als Head of Product Marketing wird Urbach unter anderem die OLED- und Super-UHD-TV-Geräte in den Vordergrund des Marketings stellen. Er berichtet an den Head of Product Marketing, Frank Sander.

Bevor Urbach seine neue Rolle bei LG übernahm, war er als Senior Marketing Manager Media Production im Global Marketing für Fujitsu tätig und bekleidete dort bereits seit 1996 verschiedene leitende Positionen. Entsprechend verfügt Urbach über einen breiten Erfahrungshorizont in der Positionierung und dem Vertrieb unterschiedlichster Produkte in unterschiedlichen Vertriebswegen. Ein Studium an der Universität Kiel schloss er als Diplom-Kaufmann ab.