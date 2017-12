- Bedingt durch die wachsende Nachfrage nach Augmented Reality im Business-Umfeld und daraus folgende höhere Stückzahlen senkt die Hardware-Industrie die Preise. Hersteller Epson hat seit Anfang Dezember die UVPs für seine Smart Glasses nach unten korrigiert. von Thomas Kletschke

Epson will die Produktion seiner Moverio Smart Glasses ausweiten und senkt gleichzeitig die Preise der Modelle für den Business-Bereich. Damit reagiert das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage nach AR-Branchenlösungen zum Beispiel im Einzelhandel, im Gesundheits- und Bildungswesen, in der Zahnmedizin oder der Unterhaltungsbranche. Auch im Bereich Reparatur und Wartung sowie in Museen werden AR-Brillen zunehmend eingesetzt.

Produzent Epson gehört zu den Pionieren im Bereich Augmented Reality und brachte bereits 2011 seine ersten Smart Glasses auf den Markt. Der japanische Technologiekonzern fokussiert sich speziell auf gewerbliche Anwendungen. Der Hersteller arbeitet eng mit Entwicklern, speziell mit ISVs (Independent Software Vendors) aus allen Branchen zusammen, um praxisnahe Anwendungen zur Optimierung des Arbeitsplatzes zu entwerfen. Die neue Preisgestaltung bezieht sich auf die AR-Brillen im Business-Umfeld (Moverio BT-350, BT-2000 und BT-2200).

Die neuste Moverio Generation ist nach Unternehmensangaben derzeit die leichteste, von auf Si-OLED basierenden Smart Glasses mit transparenten Gläsern auf dem Markt. Die digitale Display-Technologie auf Siliziumbasis ermöglicht ein vollkommen mobiles AR-Erlebnis und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen es darauf ankommt, dass die Hände während der Nutzung frei bleiben. Die Smart Glasses sind 3D-fähig und können Elemente vor einem Besucher mithilfe einer hochauflösenden Stereokamera mit fünf Megapixeln visuell erfassen.

Seit dem 1. Dezember 2017 gelten diese Preise, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer: Moverio BT-350 für 900 Euro, Moverio BT-2000 und Moverio BT-2200 für jeweils 1.650 Euro.