- Mehrere große Hersteller nutzten während der IAA 2017 insgesamt 1.000 m² an LED-Flächen für ihre Stände in den Ausstellungshallen oder in Außenbereichen. Dabei hatten Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover und Lamborghini Technologien des selben LED-Spezialisten. von Thomas Kletschke

Um alle zwei Jahre Fachpublikum sowie Autofans aus aller Welt zu begeistern, setzen die Hersteller auf spektakuläre Messestände. Manchem reichte dabei eine Gesamtfläche von ebenfalls schon spektakulären 70 m², um einen imposante Präsenz zustande zu bringen, wie dieses Beispiel zeigt.

Andere standen dem nicht nach. Denn allein die zu drei Konzernen gehörenden vier Marken Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover und Lamborghini sowie weitere Hersteller nutzten eine Fläche von insgesamt 1.000 m² an LED-Screens. Alle verwendeten Module in diesen Fällen stammten von Hersteller AOTO, wie dieser jetzt mitteilte.

Dabei verwendeten die beiden britischen Luxusautomarken Jaguar und Land Rover LED-Screen aus der MXE-Reihe von AOTO, um mit hohen Bildwiederholungsfrequenzen und hohen Kontrasten die Modelle in Szene zu setzen: etwa den Land Rover Silber SUV oder den XE SV Project 8 – mit 600 PS der stärkste Serien-Jaguar aller Zeiten.

Wie die Konkurrenz von der Insel setzte auch die konzernunabhängige italienische Sportwagenschmiede Lamborghini an der Oberseite des Messestands auf LED-Signage, etwa um den Aventador S zu präsentieren. Die Oben-Ohne-Version des Aventador und die anderen Modelle wurden auf vier im Quadrat gehängten LED-Screens gezeigt.

Auf einem großen, stehenden Curved LED-Screen mit relativ geringem Krümmungsgrad setzte dagegen Mercedes-Benz. In einem Außenbereich der Messe Frankfurt wurden Module der S-Series (S05TC) von AOTO GTEK genutzt, um auf einer schwarzen Bühne Pick-ups und weitere Fahrzeuge zu zeigen.

Diese Outdoor-Installation war nicht die einzige: AOTO hatte in Außenbereichen zudem verschiedene mobile LED-Screens auf der Messe im Einsatz. Diese Screens waren auf Lkws montiert und warben für verschiedene Hersteller.