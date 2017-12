- Die Konsolidierung in der Digital Signage Branche und im AV-Sektor nimmt kein Ende. Ein Experte erwartet spätestens im Jahr 2019 den ersten AV-Integrator mit Umsätzen von 1 Milliarde US-Dollar. Der Anwärter auf diesen Posten ist auch hierzulande schon aktiv. von Thomas Kletschke

Wären die Welten Digital Signage und AV ein Italo-Western, dann wären sie „Für eine Handvoll Dollar“ und „Für eine Handvoll Dollar mehr“ – und, na klar – es gäbe sicherlich auch das Prequel „Zwei (oder mehr) glorreiche Halunken“, um die Dollar-Trilogie zu komplettieren.

Denn auf die Zeiten, in denen Gründer mit ihren kleinen Firmen in den Markt der AV-Integration einstiegen, ist nun die Phase angebrochen, in der die bislang hauptsächlich organisch gewachsenen Branchenfirmen in immer schnellerem Rhytmus ihre bisherigen Konkurrenten aufkaufen. Oftmals sind dies große Akquisitionen, bei denen Fremdkapital zumindest in Teilen eine entscheidende Rolle spielt. Hinzu kommt die Geldbeschaffung über Kapitalerhöhungen, wenn es sich um börsennotierte Unternehmen handelt.

Vor allem das Zusammenwachsen von AV und IT sowie generelle Trends wie die Digitalisierung sorgen weltweit dafür, dass der Aufwand für Integration entscheidend ist und tendenziell weiter steigt – in allen regionalen und vertikalen Märkten. Treiber wie IoT oder Collaboration sorgen dafür, dass spezialisierte Unternehmen mit ihren Experten und Dienstleistungen gefragter sind denn je.

In den USA, dem weltweit am meisten ausdifferenzierten Markt und der Quasi-Heimat des Kapitalismus, ist dies derzeit besonders gut zu beobachten. Ari Fuchs, Director bei der auf Übernahmen spezialisierten DAK Group, die etwa den M&A-Prozess der Übernahme von The Systems Group (TSG) aus Hoboken durch den 1993 gegründeten AV-Integrator Diversified begleitet hat – und wiederum die Beteiligung von Tailwind Capital an Diversified – kennt die Branche.

Und Fuchs ist sich sicher: Bis zum Jahr 2019 dürfte es den ersten AV-Integrator geben, der jährlich 1 Milliarde US-Dollar an Umsätzen generieren wird. Gegenüber dem US-Branchenmagazin Commercial Integrator sagte er in einem lesenswerten Artikel, der die heißen Kandidaten dafür benennt und analysiert: “We have a ways to go until we see one that’s worth $1 billion.“ – Commercial Integrator nennt die Integratoren AVI-SPL und Diversified als zwei der Kandidaten. Im Jahr 2017 wird AVI-SPL demnach 720 Millionen US-Dollar Umsatz erreichen; Diversified dürfte im laufenden Jahr 550 Millionen Dollar umsetzen.

AVI-SPL startete Mitte September 2016 auch auf dem deutschen Markt. In Dreieich hat der AV-Integrator inzwischen ein Team von etwa 30 Mitarbeitern zusammengestellt. Damit wird auch der deutsche Markt dazu beitragen, dass eines der ganz großen Dickschiffe der Branche weiter wächst. Um es mit Sergio Leone zu sagen: „mindestens mit einer Handvoll Euro an Umsatz“.