- Erstmals hat LG Electronics einen Director Marketing für DACH und Benelux ernannt. Seit Anfang des Monats ist Merlin Wulf Director Marketing Westeuropa. von Thomas Kletschke

Der 47-Jährige startete am 1. Dezember 2017 als neuer Director Marketing bei LG Electronics. In seiner neuen Funktion ist er verantwortlich für die gesamten Marketingaktivitäten von LG Electronics in der Region Westeuropa mit den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie Belgien, den Niederlanden und Luxemburg . Die Position des Director Marketing Westeuropa wurde bei LG erstmals besetzt.

Merlin Wulf bringt rund 20 Jahre Berufserfahrung in seine neue Funktion ein. Nach verschiedenen Stationen bei Full-Service-Werbeagenturen in Hamburg, darunter KNSK und Wire Advertising, wechselte der gelernte Kommunikationswirt 2008 zu Panasonic Marketing Europa nach Wiesbaden, wo er als Head of Communications Europe für die gesamteuropäischen Marketing-, PR- und Branding-Aktivitäten verantwortlich zeichnete.

Seit 2015 unterstützte Wulf als freier Berater namhafte Unternehmen und Agenturen in der Entwicklung und Ausführung von interdisziplinaren Markenstrategien und Marketingkampagnen. In seiner neuen Funktion wird Merlin Wulf an Wayne Park, Europapräsident und CEO von LG Electronics Westeuropa, berichten. Im Tagesgeschäft wird er sich eng mit Jinhwan Im, Head of Product Directors LG Westeuropa, abstimmen.

„Ich möchte meine Erfahrung im 360°-Marketing dafür einsetzen, dass LG sich gegenüber Wettbewerbern auch hier einen Vorteil erarbeitet und die Aufmerksamkeit bekommt, die das Unternehmen verdient. Helfen soll dabei ein Marketing das Verbraucher und Meinungsmacher gleichermaßen begeistert und an die Marke bindet“, umschreibt Merlin Wulf seine Ziele bei LG.

Europapräsident Wayne Park zu der Personalie: „“Mit Merlin Wulf startet ein erfahrener Branchenkenner für LG, der wichtige Erfolge in verschiedensten Kommunikationsdisziplinen vorweisen kann. Ich bin überzeugt, dass er einen sehr wertvollen Beitrag dazu leisten wird, unsere Marke und deren Wahrnehmung bei unseren Kunden und Konsumenten weiter zu stärken und damit eine weitere Dynamik in unser Wachstum in Europa und speziell in den zentralen deutschen Markt zu bringen. Gleichzeitig wird er einen einheitlichen Auftritt unseres Unternehmens in Westeuropa in die Wege leiten, um so wertvolle Synergien zwischen den bisher getrennt agierenden Märkten zu entwickeln.“