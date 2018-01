- Als kleines Kino in der Großstadt werben: Für Finnkino sind seit kurzem zwei Screens für Outdoor Digital Signage im Einsatz, um auf das laufende Programm aufmerksam zu machen. von Thomas Kletschke

Mit tageslichttauglichen Large Format Displays wirbt das in Helsinki befindliche Kino „Finnkino“ im Eingangsbereich für sein Programm. Dazu nutzt der Betreiber 2x imotionFLOW 55 Screens. Die 55-Zöller von Hersteller Infinitus sind dazu per Wallmount jeweils an den Seiten des Kino-Eingangs montiert worden.

Für die Installation als vertikal gehängte Screens neben dem Eingang sprach vor allem die Platzknappheit vor Ort. Nun werden Full HD-Spots und andere Ankündigungen auf den beiden Large Format Displays. Weitere Inhalte zeigt ein horizontal ausgerichteter großer LED Screen. Die installierten imotionFLOW 55 Screens haben eine Luminanz von jeweils 2.500 nit und ein Kontrastverhältnis von 5.000:1.