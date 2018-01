- Die Gundlach SEEN MEDIA GmbH hat fünf Stellenanzeigen im invidis-Stellenmarkt veröffentlicht. Die Firma mit drei Standorten sucht für Aachen und Düsseldorf Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen, darunter eine(n) Controller(in) sowie eine(n) Digital-Signage-Entwickler(in). von Thomas Kletschke

Die Gundlach SEEN MEDIA GmbH mit ihren Standorten in Aachen, Düsseldorf und Hamburg ist einer der marktführenden Komplettanbieter für digitale Kommunikation in Unternehmen, am Point of Sale und Point of Interest. Exzellenz in Konzeption, Content, Software, Integration, Betrieb und Finanzierung sowie das Know-how von über 50 Digital-Profis sind die Gründe für schon heute über 15.000 in den Markt gebrachte Systeme und vertrauensvolle Partnerschaften mit Kunden aus über 90 Ländern in aller Welt.

Nun sucht das Unternehmen für den Standort Aachen vier Fachkräfte. In Düsseldorf ist eine weitere Stelle ausgeschrieben. Bei allen Stellen handelt es sich um Stellen in Vollzeit. Vom gewerblichen über den kaufmännischen bis hin zum technischen Bereich reicht die Palette.

Details zu den Ausschreibungen finden Sie in den unten jeweils verlinkten PDFs: