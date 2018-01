- Die Littlebit Technology AG hat eine Stellenanzeige im invidis-Stellenmarkt veröffentlicht. Das Schweizer Unternehmen sucht einen Junior Account Manager Display Solutions. von Thomas Kletschke

Die Stellenanzeige lautet wie folgt:

Die Littlebit Technology AG mit Sitz in Hünenberg ZG vertreibt als Großhändler IT-Produkte wie PC-Komponenten und Peripheriegeräte. Unter den Marken axxiv und Joule Performance produziert die Firma ihre eigenen Computer-Linien. Basierend auf den Eigenmarken entwickelt Littlebit Technology individuelle Lösungen für diverse vertikale Anwendungsgebiete.

Zur Verstärkung unseres Verkaufs suchen wir nach Vereinbarung einen

Junior Account Manager Display Solutions 100%

In dieser Position sind Sie für die Betreuung und Entwicklung einer dedizierten Kundengruppe von spezialisierten Wiederverkäufern und Systemhäusern zuständig. Im Fokus stehen dabei Display Lösungen wie z.B. Digital Signage- und Multiscreen-Lösungen, LED-Displays und periphere MediaPlayer-Systeme sowie dazugehörige Software, wobei auch das übrige Littlebit Sortiment (Notebooks und PCs, Workstation sowie Server & Storage Lösungen) mit einbezogen wird. Die Identifikation mit unserer Eigenmarke axxiv und die Zusammenarbeit mit unseren führenden Herstellerpartnern wie z.B. NEC & Samsung spielt eine zentrale Rolle.

Wir wenden uns an eine unternehmerisch denkende Person mit abgeschlossener Ausbildung, erster Erfahrung im Verkauf sowie technischem Flair. Zu dem verfügen Sie über ein kommunikationssicheres Englisch. Französischkenntnisse sind von Vorteil. Ihre selbständige Arbeitsweise ist durch Eigenmotivation und Zielstrebigkeit gekennzeichnet.

Gerne richten wir uns auch an eine jüngere Person, welche nach abgeschlossener Ausbildung und den ersten Jahren Berufserfahrung den richtigen «Biss» hat um den nächsten anspruchsvollen Schritt zu wagen.

Wir bieten ein facettenreiches, herausforderndes Aufgabengebiet, das viel Spielraum für eigenverantwortliches Arbeiten bietet, in dem Sie Ihre Qualitäten einbringen und weiterentwickeln können. Sind Sie eine offene Persönlichkeit, die Teamarbeit und ein dynamisches Umfeld schätzt? Dann suchen wir Sie und freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Foto und Gehaltsvorstellungen (bitte nur per E-Mail als PDF Dokument) an: bewerbung@littlebit.ch.

Littlebit Technology AG

Tanja Sonntag

Human Resources

Bösch 83a

6331 Hünenberg

Hier finden Sie die Stellenausschreibung als PDF.