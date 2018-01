- Wachwechsel ab dem zweiten Quartal bei Panasonic. Kai Hillebrandt löst Anfang April Christian Sokcevic als Managing Director bei Panasonic DACH+NL ab. von Thomas Kletschke

Als neuer Managing Director folgt Hillebrandt nach einer kurzen Übergangsphase auf Christian Sokcevic, der das Unternehmen zum Ende des Jahres 2017 verlassen hat.

Kai Hillebrandt blickt auf eine erfolgreiche Tätigkeit in der Elektronikbranche und auf langjährige Erfahrungen in leitender Position in den Bereichen Marketing und Vertrieb zurück. Von 1997 bis 2011 war er bei Royal Philips N.V. in diversen leitenden Funktionen tätig. Ab 2011 trug er Verantwortung bei Samsung Deutschland als Vice President und Division Head Consumer Electronics.

Zusammen mit dem Managementteam um Marketing Director CE Armando Romagnolo und Sales Director CE Michael List wird Kai Hillebrandt die Marketing- und Vertriebsstrategie in den Bereichen Unterhaltungs- und Haushaltselektronik fortführen. Die Schweizer Niederlassung wird weiter von Urs Fischer und seinem Team geleitet.