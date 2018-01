- Miriam Murphy steigt bei Tech Data auf und wird zur Senior Vice President Advanced Solutions Europe ernannt – zugleich wird sie Mitglied des European Executive Boards. Murphy übernimmt die Aufgabe on Graeme Watt, der künftig CEO des britischen Technologie-Resellers Softcat wird. von Thomas Kletschke

In ihrer neuen Funktion als Senior Vice President Advanced Solutions Europe trägt Miriam Murphy die europaweite Verantwortung für die Go-to-Market Strategie von Tech Data im Bereich Advanced Solutions, die Produkte und Services für Rechenzentren und Technologien der Next Generation wie Cloud, IoT, Analytics und Security umfasst. Sie trägt zudem die europäische Verantwortung für die Specialized Solution-Bereiche wie Maverick AV Solutions und Datech Solutions. Miriam Murphy berichtet an Patrick Zammit, President Europe der Tech Data, und wird Mitglied des European Executive Boards sein.

Murphy kam 1999 zu Avnet Technology Solutions (TS) und war dort in einer Reihe von leitenden Positionen tätig, darunter als Senior Vice President der Enterprise Business Group EMEA und als Senior Vice President North Region EMEA. Seit der Übernahme von Technology Solutions war sie bei Tech Data als Senior Vice President für Benelux verantwortlich.

„Ich freue mich, dass Miriam sich entschlossen hat, das Advanced Solutions-Portfolio von Tech Data in Europa zu leiten“, sagt Patrick Zammit, „durch ihre Erfahrung und ihr tiefgehendes Wissen ist sie die perfekte Besetzung für diese Rolle.“

Miriam Murphy kommentiert ihre neue Funktion so: „Wir befinden uns in einer äußerst wichtigen Zeit für Enterprise-Technologien, da wir Lösungen entwickeln, die das Beste aus dem traditionellen Rechenzentrum mit einer Reihe von Technologien der Next Generation kombinieren.“

Miriam Murphy tritt die Nachfolge von Graeme Watt an, Senior Vice President Advanced Solutions, Europa, der am 31. Januar 2018 Tech Data verlässt. Watt wird im April 2018 die Rolle des CEO des britischen Technologie-Resellers Softcat übernehmen.