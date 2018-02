- Die LK AG aus Essen, Anbieter von Lösungen für die Live- und Markenkommunikation, hat ihr Portfolio um interaktive Präsentationslösungen erweitert – Scape Tangible 55″ Displays mit Capore Tangible Objects. von Thomas Kletschke

Die Scape Tangible 55″ Displays werden bei LK der Nachfolger für die bisher verwendeten MultiTaction Cell. Die neuen Screens sind eine 4K/UHD-fähige Multi-Touch-Hardware mit integrierter Objekterkennung. Jedes Display verfügt über Projected Capacitive Touch (PCAP) Touch-Technologie von 3M und bietet TUIO und USB-HID Signal-Outputs mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 p (UHD) bei bis zu 80 Touchpoints, die gleichzeitig realisierbar sind.

Mit den speziell für Scape Tangible Displays entwickelten Capore Objects investierte LK auch in die passenden greifbaren Steuerungsobjekte für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Capore Objects funktionieren in jeder Beleuchtungssituation und berücksichtigen die 4K/UHD-Auflösung der Hardware. Sie lassen sich ohne initiale Kalibrierung in Betrieb nehmen. Auch die Capore Objects nutzen den Industriestandard TUIO und unterstützen die hochpräzise Touch-Technologie PCAP.