- Zehn Jahre nach dem Update auf digitale Projektionstechnologien installiert das Planetarium in Erkrath-Hochdahl eine neue Lösung. Ab März sind die Bilder in der 200º Kuppel mit 50% höherer Auflösung zu bestaunen. Neue Software, Rechner und Projektoren erlauben spektakuläre Trips durchs All. von Thomas Kletschke

Erkrath-Hochdahl ist nicht gerade der Nabel der Welt – doch die zu Erkrath gehörende Ortschaft mit rund 28.000 Einwohnern war schon immer special: Im nahen Neandertal wurden die Überreste unserer gleichnamigen Verwandten gefunden.

Hochdahl darf sich aber auch rühmen, im Jahr 1970 als erster Ort auf europäischem Boden echtes Mondgestein ausgestellt zu haben – in einem der drei Gebäude der Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl, die aus einem Schulungszentrum, der eigentlichen Sternwarte und dem 1980 eröffneten, im Bürgerhaus gelegenen, Planetarium besteht.

Das nutzt seit 2008 digitale Projektionstechnologien mit 6x Full HD-Projektoren und der zugehörigen Hard- und Software des auf Planetarien spezialisierten, weltweit tätigen Dienstleisters Sky Skan. Das Stellarium Erkrath war damit das erste von insgesamt acht Planetarien in NRW und eines der ersten in Deutschland, dem diese Technik zur Verfügung stand.

Bespielt wird damit eine 200º Kuppel mit 10 m Durchmesser, die um 10º nach vorne geneigt ist. Zum Installations-Zeitraum in Deutschland – und wohl auch europaweit – einmalig in der Konstruktion.

Mitte Februar 2018 wird die im Inneren der Kuppel verwendete Projektionstechnologie noch weiter verfeinert: Sie wird durch ein neues Set-up ersetzt, bei dem erstmals Projektoren des norwegischen Herstellers Norxe zum Einsatz kommen. Neben der Anzahl der Projektoren (fünf statt sechs, anderes Bildverhältnis) ändert sich noch so einiges.

Bislang installiert ist diese Lösung:

6x Full HD Projektoren (1.920 p x 1.080p, 16:9) HD 100 von JVC

Software Digital Sky 2.0 von Sky Skan; Real Time Darstellung über virtuelle Knöpfe frei navigierbar. Mit dem System können Fahrten durchs All unternommen werden, frei und aus verschiedenen Perspektiven.

Ab Anfang März sorgt diese Konfiguration für Staunen und glänzende Augen: