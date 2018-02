- Die Lang AG sowie Lang UK haben mit Analog Way eine neue Vertriebsvereinbarung für Deutschland und Großbritannien geschlossen. Künftig bietet Lang Komplettlösungen des französischen Pro AV-Herstellers an. von Thomas Kletschke

Bereits seit 2014 beliefert Lang den Sektor Rental & Staging mit AV-Prozessoren des französischen Herstellers Analog Way. Seitdem ist die Lang AG auch als Service- und Schulungspartner für Analog Way Produkte bekannt – Schulungen für AV-Techniker erfolgen über die Lang Academy.

Mit der neuen Vertriebsvereinbarung stärken die Lang AG und Lang UK ihre Position als Partner für Rental & Staging Unternehmen, Eventdienstleister, Systemintegratoren und AV-Einzelhändler, indem sie Ihren Kunden fortan Komplettlösungen des französischen Pro AV-Herstellers anbieten.

Analog Way ist bekannt für sein Angebot an High End AV-Konvertern und Switchern. Kürzlich fürte das Unternehmen den Videoprozessor VIO 4K und den Switcher PULSE2-H ein. Die 4K Multi Output Seamless Switcher und Videoprozessoren der „LIVECORE“-Serie sind das Flaggschiff von Analog Way und werden beispielsweise für Live Events und für die Erstellung großer Videoleinwände mit einer hohen Anzahl von Videoausgängen verwendet.