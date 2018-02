- Amsterdam | Am zweiten Messetag prägten volle Hallen und weiter gutes Wetter die positive Stimmung. Service der Screen-Hersteller und Sitzmöbel waren zwei Dinge, die Gesprächsthema waren. von Thomas Kletschke

Messetwag zwei begann wärmer als der Dienstag. Zwischenzeitlich stieg das Thermometer draußen mal auf 5 ºC. Am Morgen des Mittwochskommen immer noch zahlreiche Leute mit dem Rollkoffer. Also: Jede Menge neue Besucher, die zur ISE wollen. Auf den Gängen bestätigt sich das: Es ist voll.

Nachricht des Tages: Philips, Sharp und BenQ werden ihre Display-Serien jeweils stark ausbauen. Bei Sharp kommen zwei dezidierte Digital Signage-Serien ins Portfolio, zudem wird der Bereich Interactive stetig ausgebaut. Hersteller BenQ wird 2018 eine ebenfalls zahlreiche neue und Interactive Flat Panels auf den Markt bringen. Bei Philips wird das Programm ebenfalls ausgebaut. Neben LCD wird Philips nun stark das ThemaLED angehen. Das ist wiederum für BenQ oder Sharp aktuell kein Thema.

Was Integratoren mögen: De/Re-Install, wie man so hört. Hersteller wie Philips und Sharp bieten es an, NEC gegen Aufpreis. De komfortable Gerätetausch ist offenbar immer beliebter bei den Dienstleistern.

Feier des Tages: Das Event von Samsung in der Innenstadt. Während der Messe hat der Hersteller seinen aktuellen 3D CinemaLED Screen gezeigt. Mit der proprietären Lösung sagt Samsung den Kino-Projektoren den Kampf an.

Sitzmöbel des Tages: Das rote Aufklapp-Büro-Sofa für vier Personen. Am Stand von Sharp zu sehen – und von deren UK-Team gebaut. Lösungen wie diese kann der Hersteller ebenfalls anbieten.