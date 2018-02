- ViewSonic stockt das deutsche Team mit Carsten Jochmann auf, der Account Manager im AV-Bereich wird. Zuvor war Carsten Jochmann für InFocus tätig. von Thomas Kletschke

Carsten Jochmann wird sich bei ViewSonic als Account Manager um den wachsenden AV-Bereich kümmern. Dazu gehören großformatige Displays, Projektoren, ePoster, interaktive Touch-Displays und Digital Signage-Lösungen.

Seine berufliche Laufbahn im IT-Sektor begann Jochmann im Sommer 1989 beim IT-Systemhaus Brosius-Köhler in Wuppertal. Dem folgten unter anderem Stationen bei der BINFOS Computersysteme GmbH und der Röth Datensysteme Wuppertal GmbH. Von 2002 bis 2006 war Jochmann als Area Sales Manager bei Samsung Electronics tätig. Die folgenden acht Jahre verbrachte er bei Epson als Partner Account Manager. 2014 wechselte er als Channel Sales Manager zu InFocus und verantwortete hier die Betreuung der Partner und übernahm im Oktober 2015 dann die Position des Managers UCC/Display für die DACH-Region und Nordeuropa.

„Der AV-Bereich hat eine immense Dynamik entwickelt. Themen wie 4K, Multi-Touch und stetig wachsende Formate treiben die Entwicklung voran. Dazu kommt die zunehmende Bedeutung von Software und Vernetzung. Entsprechend wächst auch der Beratungsbedarf“, sagt Thomas Müller, General Manager DACH bei ViewSonic. „Mit Carsten Jochmann haben wir nun einen Profi an Bord, der bei führenden Herstellern langjährige Erfahrung gesammelt hat, und der uns verstärken wird. Nicht zuletzt unsere Partner im Channel haben in ihm einen kompetenten Ansprechpartner.“

„ViewSonic hat spürbar aufgeholt und wird am Markt wesentlich deutlicher wahrgenommen. Die Investitionen in Produktentwicklung und Personal zeigen Wirkung. Nun gilt es das gewachsene Potential zu nutzen und weiterzuentwickeln“, so Carsten Jochmann. Er sehe bei ViewSonic große Chancen zusammen mit den Partnern den AV-Bereich erfolgreich weiterzuentwickeln und auszubauen. Die neue Aufgabe biete sehr viel Potenzial.