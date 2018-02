- Diebold Nixdorf hat Gerrard Schmid mit sofortiger Wirkung zum President und Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Der im Retail Banking und der FinTech-Szene erfahrene Schmid wird auch dem Board of Directors von Diebold Nixdorf angehören. von Thomas Kletschke

Schmid bringt langjährige Erfahrungen in Vorstandspositionen und als CEO von börsennotierten Unternehmen in seine neue Aufgabe ein. Darüber hinaus kann er auf eine Erfolgsbilanz bei der Führung von Unternehmen in sich verändernden Marktumfeldern verweisen. Mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung in den Bereichen Banking, Zahlungsverkehr und Finanz-IT verfügt er über tiefe Branchenkenntnis.

Schmid hat als CEO vor dem Zusammenschluss mit Misys die Transformation der D+H Corp., einem an der Toronto Stock Exchange gelisteten globalen Fintech-Unternehmen mit 1,7 Milliarden US-Dollar Umsatz, geleitet. Unter seiner Führung hat sich das Unternehmen von einem kanadischen Zahlungsverkehrsunternehmen zu einem globalen Marktführer für Echtzeit-Zahlungen und Software für die Kreditabwicklung entwickelt.

„Gerrard Schmid ist ein anerkannter und international erfahrener Manager, der umfangreiche Erfahrungen mitbringt, um unsere Kundenbeziehungen weiter auszubauen und ein professionelles Team auf Weltklasse-Niveau zu führen. Er wird den Fokus darauf richten, Wachstumschancen in allen Geschäftsfeldern des Unternehmens zu erschließen“, so Gary G. Greenfield, Non-Executive Chairman of the Board, in einem Statement. „Er versteht die Anforderungen unserer Kunden und überblickt, wie Technologie das Kundenerlebnis in Banken und Handel verändert.“

Vor seiner Zeit bei D+H zeichnete Schmid für das 3 Milliarden US-Dollar umfassende Retail Banking-Geschäft von Lloyds TSB in Großbritannien verantwortlich. Schmid war außerdem Executive Vice President und Chief Operating Officer Retail Banking bei CIBC, einer der fünf größten kanadischen Banken.

der 49-Jährige stammt gebürtig aus Südafrika und verfügt über einen Abschluss in Luftfahrttechnik der Witwatersrand-Universität in Johannesburg, sowie über einen Master of Applied Science in Raumfahrttechnik der Universität von Toronto.

„Ich fühle mich geehrt und freue mich darauf, in dieser wichtigen Phase Teil des globalen Teams von Diebold Nixdorf zu werden“, sso Schmid. „Die geschichtsträchtige Vergangenheit des Unternehmens, seine weltweit führende Position und die breite Kundenbasis liefern eine fruchtbare Basis, um neue Möglichkeiten im Handel und der Finanzindustrie zu erschließen.“