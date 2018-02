- Olaf May, Vice President IT & Mobile Communication (IM) Samsung Electronics, übernimmt ab sofort die Leitung des B2B-Geschäfts von Samsung Electronics in Deutschland. Bislang war May ausschließlich für das Consumer-Business verantwortlich. von Thomas Kletschke

May berichtet in dieser Funktion an Martin Börner, Deputy President Samsung Electronics GmbH. Olaf May leitet bereits seit 2014 das Consumer-Geschäft für mobile Samsung Produkte. In seiner neuen Funktion steht er beiden Bereichen vor. Im Zuge dieser organisatorischen Veränderung wird Martin Böker, Director B2B Samsung Electronics GmbH, das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Böker hatte die Leitung des Bereichs im Jahr 2015 übernommen, eine leistungsfähige Organisation für das Geschäftskunden-Business mit wichtigen Lösungs-Partnerschaften aufgebaut und seither den B2B-Anteil am Gesamtumsatz maßgeblich erhöht.

„Wir möchten uns bei Martin Böker sehr herzlich für seinen außergewöhnlich intensiven Einsatz in den vergangenen drei Jahren bedanken. Unter seiner Leitung hat sich unser B2B-Geschäft in Deutschland stark entwickelt. Gleichzeitig wurde das Lösungsgeschäft substantiell vorangetrieben. Analog zur allgemeinen Entwicklung sind Mobile Devices auch der Mittelpunkt unseres beruflichen Alltags geworden. Diesen mobil-zentrischen Ansatz werden wir zukünftig noch stärker fokussieren, um im B2B-Bereich weiter stetig zu wachsen“, so Simon Sung, President Samsung Electronics GmbH, in einem Statement.

Weltweit ist das Geschäftskunden- und Lösungsgeschäft ein strategischer Wachstumsbereich von Samsung Electronics. Olaf May führt in seiner neuen Rolle eine erfahrene B2B-Mannschaft, an deren Spitze Sascha Lekic, Director IM B2B, und Tuncay Sandikci, Head of Enterprise Business, für langjährige Expertise und Kontinuität stehen.