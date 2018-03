- Kindermann, Anbieter von Konferenz- und Medientechnik, verstärkt sein Team. Seit Mitte Januar 2018 ist Henner Hopmann als Key Account Manager Elektrobranche bei Kindermann für die Gebiete Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig Holstein zuständig. von Thomas Kletschke

Hier zeichnet Hopmann für die Betreuung des Elektrogroßhandels und deren Niederlassungen verantwortlich. Aus seinen vorherigen Tätigkeiten verfügt Henner Hopmann über weitreichende Erfahrungen im Vertrieb von klassischer brauner Ware.

Zuletzt war er im Bereich Mobilfunk als Key Account Manager im B2B-Vertrieb tätig. Zu seinen Aufgaben bei Kindermann gehören nicht nur Beratung und Vertrieb, sondern auch die Unterstützung bei Projekten und Schulungen zu erklärungsbedürftigen Produkten.

Bereits seit dem Jahr 2010 engagiert sich Kindermann in der Elektrobranche. Inzwischen ist dieser Bereich ein wichtiges Standbein des Unternehmens geworden, das den Elektrogroßhandel mit Produkten beliefert und beratend bei Projekten zur Seite steht.

„Wir freuen uns, dass wir mit Henner Hopmann einen erfahrenen Vertriebsprofi gewinnen konnten“, so Timo Meißner, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Kindermann GmbH. „Der Elektrogroßhandel hat sich zu einem wichtigen Vertriebskanal für uns entwickelt. So ist es naheliegend, unser Team in diesem Segment weiter auszubauen, um kompetente Betreuung und gute Erreichbarkeit sicherzustellen.“

Das Produktprogramm ist bei Kindermann in drei Geschäftsbereiche gegliedert: