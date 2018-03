- Distributor Siewert & Kau erweitert sein Angebot an professionellen Display-Lösungen um Produkte von DynaScan Technology. Der US-amerikanische Hersteller ist auf High Brightness Screens spezialisiert. von Thomas Kletschke

Ab sofort ist das komplette Sortiment von DynaScan über Siewert & Kau erhältlich. Das Portfolio besteht aus Screens für Semi-Outdoor oder Outdoor, beziehungsweise Umgebungen mit viel Fremdlicht – seit kurzem auch einem 100-Zöller. Zudem ist DynaScan der bislang erste Hersteller, der Smart Display Module (SDM) verbaut, Intels Nachfolger von OPS.

„Mit seinen High Brightness Displays setzt DynaScan Technology neue Standards in puncto Helligkeit“, so Thomas Reinhardt, Competence Team Digital Signage bei Siewert & Kau. Und der Hersteller sieht in Siewert & Kau einen strategisch wichtigen Partner: „Wir verfügen über rund 20 Jahre Erfahrung im Bereich LED-Technologie sowie über zehn Jahre Erfahrung in der Herstellung von leuchtstarken Displays – das macht uns zu einem absoluten Pionier in diesem Segment“, sagt Kerstin Muller, Business Development Manager, DACH bei DynaScan Technology.