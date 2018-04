- Rund 20.000 m² groß sind die neuen Headquarters des Technologieunternehmens World Wide Technology (WWT). In der Lobby sorgt eine große Videowall für Aufmerksamkeit bei den Besuchern. Weite Displays erfüllen andere Funktionen. Auch LED Signage wird genutzt. von Thomas Kletschke

Im Jahr 1990 wurde World Wide Technology gegründet. Mehr als 4.000 Mitarbeiter sorgen an weltweit etwa 20 Standorten für Umsätze von derzeit etwa 10 Milliarden US-Dollar. In Missouri hat WWT am Standort in St. Louis sein neues zentrales Hauptquartier eröffnet. Dieses ist 208.000 ft² groß – umgerechnet also rund 20.000 m².

Für die Lobby wurde eine AV-Lösung gesucht, mit der Besuchergruppen und Gäste sowie die Mitarbeiter auf elegante Art und Weise begrüßt werden können. Beauftragt wurde Coltrane Systems. Das Unternehmen ist als AV-Integrator tätig, aber auch in anderen technischen Feldern als Dienstleister tätig. Für WWT war Coltrane Systems schon durch andere Auftragsvergaben ein bekannter Partner. So wurden durch den Dienstleister global und auch im Hauptquartier technologiegestützte Zugangs- und CCTV-Systeme installiert.

Als AV-Lösung in St. Louis entschied man sich für eine Videowall für das Atrium – mit außergewöhnlicher Anordnung ähnlich der eines Mosaiks. Dabei entschied man sich für eine „Planar Mosaic“-Lösung von Hersteller. Installiert wurden 50 LCD-Tiles.

Zudem wird LED Signage genutzt. Hier kommt eine 55 ft breite und 13ft hohe Videowall. Umgerechnet entspricht dies etwa 16,77 m x 3,97 m, also einer Fläche von etwa 66,58 m². Genutzt wird eine Lösung von Planars Mutterfirma Leyard. Verwendet wurden Module aus der Serie TWA mit 1,8 mm Pixel Pitch. Weitere 6x Ultra HD 4K LCD-Screens an Seitenwänden (jeweils 86″) sowie 4K-Displays in anderen Bereichen kamen hinzu, etwa im Corporate Boardroom.