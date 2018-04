- Die komma,tec redaction GmbH hat eine Stellenanzeigen im invidis-Stellenmarkt veröffentlicht. Die Hamburger Firma sucht einen Vertriebler. von Thomas Kletschke

Die Anzeige lautet wie folgt:

Vertriebsprofi gesucht!

Zur Betreuung unserer Stamm- und Großkunden suchen wir ab sofort einen erfahrenen Vertriebler, dem es leichtfällt, technische Produkte mitreißend zu erklären und ein großes Netzwerk zu pflegen.

Neben einem technischen Verständnis wünschen wir uns, dass du dich mit Feuer und Flamme um deine Kunden kümmerst und auch bereit bist, in der DACH-Region zu reisen.

Bei uns bekommst du ein spannendes Kundenfeld aus vielen Branchen, wie z.B. aus dem Retail, Bankenwesen, der Hotellerie oder der Industrie. Außerdem bieten wir dir ein überdurchschnittliches Provisionsmodell, einen hochmodernen Arbeitsplatz in der Hamburger Speicherstadt, viel Eigenverantwortung und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten.

Hört sich gut an? Dann bewirb dich bei Herrn Fabian Scholz unter scholz@kommatec-red.de. Bitte erzähl uns in deiner Bewerbung, warum du bei der komma,tec redaction arbeiten möchtest und was dein frühestmöglicher Eintrittstermin und deine Gehaltsvorstellung sind. Wir freuen uns auf dich!

Nähere Infos zur komma,tec redaction und der vakanten Stelle erhältst du hier:

https://www.kommatec-red.de/unternehmen/karriere.html

Die Stellenausschreibung finden Sie an dieser Stelle im verlinkten PDF.