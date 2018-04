- LG Electronics startet Ende April eine weltweite Social-Media-Kampagne mit Ricardo Izecson dos Santos Leite, besser bekannt unter dem Namen Kaká. Der ehemalige Weltmeister wirbt für LGs Nano Cell TVs. von Thomas Kletschke

Der ehemalige brasilianische Weltmeister und Weltfußballer, FIFA-Klub-Weltmeister sowie Champions-League-Sieger Kaká demonstriert auf YouTube, Facebook und Co., wie sich die Nano-Cell-Technologie von LG von der traditionellen LCD-Technik unterscheidet und was der größere Betrachtungswinkel der Nano-Cell-TVs konkret für den Betrachter des TV-Bildes bedeutet. Facebook-Follower von LG können dabei an einem Gewinnspiel teilnehmen.

In dem Video schießt der Sieger des italienischen und spanischen Meistertitels auf zwei Wände aus neun TVs, eine davon auf Basis herkömmlicher LCD-Technologie, die zweite basierend auf LGs Nano-Cell-Technologie. Jeder TV zeigt dabei verschiedene Buchstaben an, die nach dem Zufallsprinzip auf die neun Geräte verteilt werden.