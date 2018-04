- Die Schweizer MobilePro AG und Peerless-AV haben jetzt eine umfassende Vertriebsvereinbarung geschlossen. Ab sofort bietet der AV-Distributor aus Glattbrugg seinen Händlern und Integratoren in der Schweiz das gesamte Portfolio des Herstellers an. von Thomas Kletschke

MobilePro AG ist ein Distributor für AV-Technologie in der Schweiz. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und bietet Fachhändlern und Integratoren ein umfangreiches Portfolio an AV-Lösungen, wie Public Displays, Touch-Monitore, LCD-Monitore, Projektoren, IT-Monitore, Stelen, Signal Distribution, Hotel TVs, Halterungen, Außengehäuse und Leinwände an.

„Mit starken Partnern wie MobilePro wollen wir unseren Marktanteil in der Schweiz vergrößern“, erklärt Melinda Von Horvath, Vice President of Sales and Marketing EMEA bei Peerless-AV. MobilePro ist eine Tochterfirma der Omega Handelsgesellschaft mbH, die bereits 2017 als Peerless-AV-Distributor in Österreich unter Vertrag genommen wurde.