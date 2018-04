- Vusion, die 2018 eingeführten ESL der neuesten Generation, wurden nun mit dem Red Dot Award 2018-2019 ausgezeichnet. Diese elektronischen Preisschilder sind die derzeit modularsten Lösungen weltweit. von Thomas Kletschke

Da hat Trendsetter Alibaba nicht verkehrt gelegen – der chinesische Retailer nutzt in seinen neusten Stores die modularsten ESL Vusion von SES-imagotag (invidis berichtete an dieser Stelle über die HEMA Stores von Alibaba).

Jetzt wurde die Lösung mit dem Red Dot Award 2018-2019 ausgezeichnet. Gewürdigt wird damit die herausragende Designqualität der neuen Tags von Hersteller SES-imagotag mit dem ersten Platz in der Kategorie „Industriegeräte, Maschinen und Automation am Point of Sale“.

Die ESLs haben eine Blink-Funktion (LEDs) und sind interaktiv (NFC sowie QR Code), wodurch das Kundenerlebnis im Geschäft erheblich verbessert werden kann. Nach der Markteinführung im Jahr 2018 bestätigen laut dem Unternehmen die umfangreichen Auftragseingänge den Erfolg der Vusion-Linie. Mit dem neuen Angebot beschleunigt SES-imagotag sein internationales Wachstum und festigt seine Vormachtstellung im IoT-Sektor für den Einzelhandel.