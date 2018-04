- Die Saline Water Conversion Corporation ist der weltgrößte Produzent von salzfreiem Meerwasser. Und sie ist ein wichtiger Produzent von elektrischer Energie. Der neue Kontrollraum in der Zentrale nutzt zur Visualisierung eine energiesparende AV-Lösung. von Thomas Kletschke

Die Saline Water Conversion Corporation (SWCC) gehört dem Staat Saudi-Arabien. Sie ist der zweitgrößte Lieferant von elektrischer Energie in dem Königreich und versorgt den Staat am Golf auch mit Frischwasser. Zugleich gilt sie als weltgrößte Firma für Meerwasser-Entsalzungen. In mehr als 30 Entsalzungsanlagen sowie beim Betrieb des eigenen, 4.000 km langen Pipeline-Systems und in weiteren technischen Einrichtungen bzw. der Verwaltung sorgen mehr als 10.000 Beschäftigte dafür, dass weltweit 20% des entsalzten Meerwassers aus der Produktion von SWCC stammt.

Am Hauptsitz in Riad sorgt ein modernes Operational Dispatch Centre für die Verteilung von Energie und das Monitoring der zugehörigen Systeme. Eröffnet wurde dieser neue Top-Kontrollraum im Jahr 2017. Für die Datenvisualisierung wird eine RGB Laser-Rückpro-Lösung genutzt.

Vorangegangen waren eine Beratung durch die Consultants von Khatib & Alami und durch die AV-Experten der Samir Group. Letztere installierten auch die gewählte Lösung. Diese kommt von Hersteller Barco. Samir Group schlug vor, Barcos neues RGB-Laser-Rückprojektions-Videowandsystem zu wählen. Die Serie ODL-721 und ODLF-721 (mit Front-Access) wurde speziell für Kontrollräume entwickelt. Laut Hersteller wird durch die Laser-Lichtquelle eine doppelt so hohe Helligkeit wie bei einer ansonsten vergleichbaren Mainstream-Rear-Projection-Lösung erreicht. Auch eine längere Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden (entspricht mindestens elf Jahre Jahre Nutzung bei 24/7 Betrieb) und niedrigere Gesamtbetriebskosten (bis zu 25%) zählen zu den Vorteilen.

Neben den neuen Videowalls wurde ein TransForm NSD-410 Videowand-Controller zur Erfassung und Anzeige aller verschiedenen Quellen installiert. Zudem hilft ClickShare den Betreibern, wichtige Informationen mit einem Klick zu teilen.