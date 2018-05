- Das Ordnungs- und Bürgeramt Karlsruhe nutzt nun eine 2D-Navigationslösung zur Orientierung der Besucher. Eine sechsmonatige Erprobungsphase wurde erfolgreich abgeschlossen. von Thomas Kletschke

Das Ordnungs- und Bürgeramt Karlsruhe bietet seinen Besuchern eine wachsende Anzahl digitaler Dienstleistungen – von ausführlichen Informationen über Online-Anfragen und -Auskünfte bis hin zu Terminbuchungen. Seit Oktober 2017 können sich Besucher zudem vor Ort, auf der Website des Amtes und mobil über den genauen Standort ihres Sachbearbeiters informieren und sich den Weg dorthin anzeigen lassen.

Die Behörde an der Kaiserallee in der Karlsruher Weststadt umfasst derzeit drei Gebäude mit zahlreichen Büros, darunter die Abteilungen für Bürgerangelegenheiten, Straßenverkehr und öffentliche Sicherheit, das Standesamt oder die Ausländerbehörde. Schon seit einigen Jahren gibt es immer wieder sanierungsbedingte Umzüge. Auch die Nebengebäude in der Helmholtzstraße werden jetzt stärker genutzt – eines davon beherbergt vorübergehend auch das Bürgerbüro.

Folge: „Die Kundenlenkung wurde zunehmend schwieriger“, so Projektleiterin Siham Skocic aus der Stabsstelle Organisation des Ordnungs- und Bürgeramts Karlsruhe. „Das analoge Wegeleitsystem mit Beschilderungen und Bodenmarkierungen war dafür zu unflexibel und außerdem auch nicht mehr zeitgemäß. Wir wollten eine attraktive digitale Lösung.“

Genutzt wird nun die Komplettlösung „easyGuide“ von Indoor-Spezialist 3d-berlin mit Kiosksystem vor Ort, Web- und Mobilintegration und der Möglichkeit, Schritt-für-Schritt-Wegbeschreibungen auszudrucken. Die Lösung nutzt komplexe dreidimensionale Wegenetze und intelligente Wegfindungsalgorithmen, um Anwendern die Orientierung in Gebäuden oder auf unübersichtlichem Gelände zu erleichtern und sie wie bei der vertrauten Outdoor-Navigation schnell zum gewünschten Ziel zu leiten. Weltweit setzen Unternehmen, Behörden, Krankenhäuser und Einkaufszentren auf Produkte von 3d-berlin.

Seit Mitte Oktober 2017 ist easyGuide im Ordnungs- und Bürgeramt Karlsruhe im Einsatz. Im Hauptgebäude wurden drei Touchscreen-Kiosksysteme mit interaktiven 2D-Karten und intelligenter Wegführung installiert. Auch auf der Website lässt sich die easyGuide-Navigation aufrufen. Zudem enthalten Terminbestätigungen und die E-Mail-Signaturen der Mitarbeiter QR-Codes, mit denen sich Besucher den Weg zu ihrem Sachbearbeiter zeigen lassen können.

Nach Abschluss der sechsmonatigen Erprobungsphase werden die Nutzungsrate und das Feedback der Benutzer ausgewertet, um gemeinsam mit 3d-berlin weitere Anpassungen zu planen.