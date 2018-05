- Die Video-on-Demand-Plattform Rakuten TV stellt nun Hollywood-Filme auch mit Dolby Vision HDR und Dolby Atmos Sound zur Verfügung, die auf kompatiblen LG TVs genutzt werden können. von Thomas Kletschke

Dolby Laboratories, LG Electronics (LG) und Rakuten TV gaben bekannt, dass Rakuten TV der erste europäische Video-on-Demand-Service sein wird, der Dolby Vision High Dynamic Range (HDR) Imaging und Dolby Atmos Soundtechnologien einführt, um auf LG Fernsehern eine bessere Video- und Audioqualität für die neuesten Hollywood-Blockbuster-Veröffentlichungen im Bereich Home Entertainment anzubieten.

Die ersten Filme sind in Großbritannien, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich erhältlich und sollen in den kommenden Wochen in insgesamt zwölf Ländern erscheinen. Nutzer von LG OLED und SUPER UHD TVs können ab jetzt die Filme mit den beiden Technologien nutzen. Neben aktuellen sind auch Katalog-Titel mit Vision und Atmos nutzbar.