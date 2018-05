- Distributor Siewert & Kau ergänzt sein Portfolio im Large Format Displays von Hersteller Dell EMC. von Thomas Kletschke

Die verschiedenen Screens von Dell EMC eignen sich für viele Einsatzszenarien und ergänzen das Collaboration-Portfolio von Siewert & Kau. Die Bildschirmgrößen reichen von 55″ bis 86″. Einige Displays sind zudem mit InGlass-Technologie ausgestattet. Mehrere Benutzer können so gleichzeitig per Berührung oder Stift auf dem Display interagieren.

Die Screens passen demnach ideal in kleine Konferenzräume und Open Space-Büros, beispielsweise für kreative Meetings oder Brainstormings. Kombiniert mit entsprechenden (Video)-Konferenzsystemen, ergeben sich professionelle Collaboration-Lösungen, in die auch virtuelle Teilnehmer aktiv in Präsenzmeetings eingebunden werden können.

Fachhändler können sich beim Distributor am Standort in Braunschweig unterschiedliche Konferenzraumlösungen anhand von Einsatzszenarien zeigen lassen. Auch im Außendienst sind die Collaboration-Experten für Reseller und Kunden unterwegs.