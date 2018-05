- Tech Data rundet sein Lösungsportfolio des Security-Bereichs um eine Speziallösung für mobile Sicherheit ab und bietet ihren Vertriebspartnern mit dem Knox Bootcamp ein Training an, das gleichzeitig dem Samsung STEP Partnerprogramm angerechnet wird. von Thomas Kletschke

Mit Samsung Knox erhalten Vertriebspartner des Münchner Distributors ab sofort Zugang zu einer breit gefächerten Sicherheitslösung für Unternehmen. Die Lösung schützt Samsung Smartphones und Tablets gegen Manipulation und Datendiebstahl.

Grundlage hierfür ist eine mehrschichtige Technologie, die in Hardware und Software aktueller Samsung Geräte bereits integriert ist. Knox überprüft den Zustand des Geräts fortlaufend, sichert mobile Endgeräte bereits während des Boot-Vorgangs ab und schützt vor unautorisiertem Code sowie bösartigen Root-Zugriffen. Knox ermöglicht laut Hersteller weitgehende Sicherheit für geschäftlich genutzte Geräte, ohne umständliche Komplexität zu erzeugen.

Verschiedene Enterprise-Mobility-Lösungen setzen auf der Knox Sicherheitsplattform auf: Knox Workspace ist beispielsweise eine Container-Lösung, mittels der unter Einhaltung hoher Sicherheitsstandards geschäftliche Anwendungen und Daten auf dem Smartphone von persönlichen Daten isoliert werden können. Dabei können IT-Abteilungen mittelständischer, aber auch großer Unternehmen weiterhin auf ihre bestehenden EMM-Lösungen setzen und mit Services wie Knox Mobile Enrollment (Massendeployment-Tool „KME“) effizient ihre Flotte verwalten. Der Knox Workspace bietet dabei über das EMM zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten in puncto Produktivität & Sicherheit.

Um Vertriebspartner in technischen und vertrieblichen Themen zu schulen, bietet Tech Data ein zweitägiges Samsung Knox Bootcamp an, in dessen Rahmen Fachthemen wie bspw. KME (Knox mobile enrollment), E-FOTA (Enterprise Firmware Over-the-air) aber auch Knox Configure, Knox Workspace und Knox Manage behandelt werden. Die Schwerpunkttage können pro Unternehmen von den jeweiligen Fachbereichen in Anspruch genommen werden. Das Bootcamp findet am 05. und 06. Juni 2018 in der Münchner Zentrale der Tech Data statt. Die Teilnehmerzahl ist limitiert – Registrierungen sind unter diesem Link möglich.