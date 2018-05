- Die Akmerkez Shopping Mall in Istanbul nutzt nun den größten in der Türkei installierten Retail LED Screen mit einem Pixel Pitch von 6 mm. Die Lösung ist gut 86 m² groß und wurde gut sichtbar an der Fassade angebracht. von Thomas Kletschke

In Etiler liegt das Einkaufszentrum Akmerkez. Das im im Norden des Istanbuler Distrikts Beşiktaş gelegene Viertel Etiler ist ein gemischtes Wohn- und Geschäftsviertel mit wohlhabenden Kunden. Die Shopping Mall selbst zählt jährlich etwa 14 Millionen Besucher und versammelt etwa 200 Shops auf einer Fläche von 35.000 m², die sich über vier Stockwerke verteilt.

Gut sichtbar an der Außenfassade wurde ein neuer großer LED Screen angebracht. Der gewählte Standort erlaubt einen 270°-Winkel an Sichtbarkeit durch Passanten und Shopper.

Bei der Installation handelt es sich um den größte in der Türkei installierten LED Screen mit einem kleinen Pixelabstand von 6 mm, der im Retail-Bereich genutzt wird. Der LED Screen misst 6,4 x 13,44 m (BxH). Damit liegt die Gesamtfläche bei 86,02 m².

Genutzt werden Module von Absen vom Typ XD6. Digital Signage-Partner Sistem9 und Systemintegrator Astel LED sind für die Installation verantwortlich.